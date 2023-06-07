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Иван Корнеев
Иван Корнеев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Корней Никитин
Около 1779 г.р.
Мать
Евдокия Петрова
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Корней Никитин
Мать:
Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно
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