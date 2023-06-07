Иван Корнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Корнеев

Иван Корнеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Корней Никитин

Мать: Евдокия Петрова

Смерть
Неизвестно