Зыкова Мелания Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыкова Мелания Осиповна

Зыкова Мелания Осиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1781 и 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Зыков Захар Максимович

Отец ребёнка: Зыков Максим Евсеевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Зыков Семён Максимович

Отец ребёнка: Зыков Максим Евсеевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Зыков Василий Максимович

Отец ребёнка: Зыков Максим Евсеевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Федосия Максимовна

Отец ребёнка: Зыков Максим Евсеевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Максим Евсеевич

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close