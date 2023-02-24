Зыкова Мелания Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Отец ребёнка: Зыков Максим Евсеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Отец ребёнка: Зыков Максим Евсеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Отец ребёнка: Зыков Максим Евсеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Федосия Максимовна
Отец ребёнка: Зыков Максим Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно