Алимова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1877
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Алимов Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
24.05.1883
Отец ребёнка: Алимов Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алимов Иван Елисеевич
Смерть
Неизвестно