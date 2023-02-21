Алимова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1877

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Алимов Иван Елисеевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1883

Сын: Алимов Ермий Иванович

Отец ребёнка: Алимов Иван Елисеевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Алимов Иван Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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