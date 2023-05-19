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Ярушин Александр Дмитриевич
Ярушин Александр Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Ярушина (Рыжкова) Анна Зотеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать:
Ярушина Анна Зотеевна
Смерть
1944
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