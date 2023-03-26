Халитова Гульжиган Мохтаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитова Гульжиган Мохтаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1969

Дочь: Гузяль Мясутовна

Отец ребёнка: Халитов Мясут Айнетдинович

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.08.1971

Сын: Халитов Рашит Мясутович

Отец ребёнка: Халитов Мясут Айнетдинович

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халитов Мясут Айнетдинович

Смерть
Неизвестно
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