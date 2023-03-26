Халитова Гульжиган Мохтаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1969
Дочь: Гузяль Мясутовна
Отец ребёнка: Халитов Мясут Айнетдинович
Рождение ребёнка
18.08.1971
Отец ребёнка: Халитов Мясут Айнетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно