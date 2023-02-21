Крючков Евсей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрючков Евсей Петрович

Крючков Евсей Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1895 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Крючков Яков Евсеевич

Мать ребёнка: Синклитиния Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синклитиния Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close