Григорьева (Кондрашова) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Кондрашова) Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Невдольск, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

17.06.1936

Дата смерти

13.12.2022

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1936

Отец: Кондрашов Фёдор Егорович

Мать: Кондрашова Варвара Петровна

Невдольск, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
?.10.1955

Муж: Григорьев Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Федор Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Льгов, город Льгов, Курская область
Смерть
13.12.2022