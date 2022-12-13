Григорьева (Кондрашова) Татьяна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения17.06.1936
Дата смерти13.12.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1936
Бракосочетание
?.10.1955
Рождение ребёнка
28.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Федор Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Льгов, город Льгов, Курская область
Смерть
13.12.2022