Кулакова (Бурмистрова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.2009
Дочь: Кулакова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности