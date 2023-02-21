Кулакова (Бурмистрова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Бурмистрова) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.2009

Дочь: Кулакова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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