Чередова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Чередов Осип Петров
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Устинья Осипова
Отец ребёнка: Чередов Осип Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Осип Петров
Смерть
Неизвестно