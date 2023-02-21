Чередова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чередов Сергей Осипов

Отец ребёнка: Чередов Осип Петров

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Устинья Осипова

Отец ребёнка: Чередов Осип Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Осип Петров

Смерть
Неизвестно
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