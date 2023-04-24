Коткова (Горева) Евгения Демидовна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
01.03.1899 ст.
Сын: Котков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Котков Василий Константинович
Рождение ребёнка
19.09.1904 ст.
Дочь: Мухина Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Котков Василий Константинович
Смерть
Неизвестно