Коткова (Горева) Евгения Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коткова (Горева) Евгения Демидовна

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Место рождения

Еремейцево, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Еремейцево, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
24.10.1888 ст.

Муж: Котков Василий Константинович

Рождение ребёнка
01.03.1899 ст.

Сын: Котков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Котков Василий Константинович

Сильницы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.09.1904 ст.

Дочь: Мухина Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Котков Василий Константинович

Сильницы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Сильницы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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