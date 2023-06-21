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Загривый Марко Фомин

Место рождения

терны, Сумская область Ukraine

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Между 1839 и 1843 г.р.
Между 1843 и 1849 г.р.

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Загривый Фома Ильич

Мать: Загривая Анна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1843

Сын: Загривый Мина Маркович

Мать ребёнка: Загривая Евдокия Кондратьевна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1849

Сын: Загривый Иоаким Маркович

Мать ребёнка: Загривая Евдокия Кондратьевна

терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно