Загривый Марко Фомин
Место рождениятерны, Сумская область Ukraine
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Загривый Фома Ильич
Мать: Загривая Анна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1843
Мать ребёнка: Загривая Евдокия Кондратьевна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1849
Мать ребёнка: Загривая Евдокия Кондратьевна
терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно