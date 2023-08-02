Не Известно Шарибжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНе Известно Шарибжан

Не Известно Шарибжан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Шарибжанов Садретдин Шарибжанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Шарибжанова Галия Шарибжан кызы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарибжанов Сафа Шарибжанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарибжанов Абдулла Шарибжанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарибжанов Абзалидин Шарибжанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарибжанов Аримджан Шарибжанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарибжанова Кадича Шарибжановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарибжанова Халися Шарибжановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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