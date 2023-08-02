Не Известно Шарибжан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шарибжанов Садретдин Шарибжанович
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Шарибжанова Галия Шарибжан кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарибжанов Сафа Шарибжанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарибжанов Абдулла Шарибжанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарибжанов Абзалидин Шарибжанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарибжанов Аримджан Шарибжанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарибжанова Кадича Шарибжановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарибжанова Халися Шарибжановна
Смерть
Неизвестно