Бахман Вольдемар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахман Вольдемар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахман Лидия Александровна

Рождение ребёнка
11.01.1973

Сын: Bahman Andreas

Мать ребёнка: Бахман Лидия Александровна

Рождение ребёнка
11.04.1976

Сын: Бахман Вячеслав

Мать ребёнка: Бахман Лидия Александровна

Рождение ребёнка
18.07.1978

Сын: Бахман Сергей

Мать ребёнка: Бахман Лидия Александровна

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