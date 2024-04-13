Бахман Вольдемар
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1973
Сын: Bahman Andreas
Мать ребёнка: Бахман Лидия Александровна
Рождение ребёнка
11.04.1976
Сын: Бахман Вячеслав
Мать ребёнка: Бахман Лидия Александровна
Рождение ребёнка
18.07.1978
Сын: Бахман Сергей
Мать ребёнка: Бахман Лидия Александровна