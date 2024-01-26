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Федосья Савостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1751 г.р.

Мать

1752 г.р.

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Савостьян

Мать: Устинья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Михайлович

Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Гурий Петрович

Отец ребёнка: Петр Михайлович

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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