Федосья Савостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Савостьян
Мать: Устинья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Михайлович
Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гурий Петрович
Отец ребёнка: Петр Михайлович
Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно