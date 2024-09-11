Федосей Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти23.05.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Лаврентий Зиновьев
Мать: Анна Макарова
Бракосочетание
Около 1769
Жена: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Сергей Федосеев
Мать ребёнка: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Агафья Федосеева
Мать ребёнка: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Ксения Федосеева
Мать ребёнка: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Герасим Федосеев
Мать ребёнка: Дарья Андреева
Смерть
23.05.1832