Федосей Лаврентьев Около 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосей Лаврентьев

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

23.05.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Лаврентий Зиновьев

Мать: Анна Макарова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1769

Жена: Дарья Андреева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Сергей Федосеев

Мать ребёнка: Дарья Андреева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Агафья Федосеева

Мать ребёнка: Дарья Андреева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Ксения Федосеева

Мать ребёнка: Дарья Андреева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Герасим Федосеев

Мать ребёнка: Дарья Андреева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
23.05.1832
Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

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