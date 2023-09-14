Карфидова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карфидова Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1947

Отец: Антонов Николай Игнатьевич

Мать: Антонова Зоя Меленьтевна

Рождение ребёнка
04.12.1974

Сын: Карфидов Анатолий Рудольфович

Отец ребёнка: Карфидов Рудольф Константинович

Рождение ребёнка
18.01.?

Сын: Карфидов Алексей Рудольфович

Отец ребёнка: Карфидов Рудольф Константинович

Рождение ребёнка
07.10.?

Сын: Карфидов Александр Рудольфович

Отец ребёнка: Карфидов Рудольф Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карфидов Рудольф Константинович

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