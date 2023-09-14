Карфидова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1947
Рождение ребёнка
04.12.1974
Сын: Карфидов Анатолий Рудольфович
Отец ребёнка: Карфидов Рудольф Константинович
Рождение ребёнка
18.01.?
Сын: Карфидов Алексей Рудольфович
Отец ребёнка: Карфидов Рудольф Константинович
Рождение ребёнка
07.10.?
Сын: Карфидов Александр Рудольфович
Отец ребёнка: Карфидов Рудольф Константинович
Бракосочетание
Неизвестно