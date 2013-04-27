Кавеева Фагима
Место рожденияг. Казань, Татарстан
Дата рождения30.07.1958
Дата смерти27.04.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.07.1882
Отец ребёнка: Кавеев Мурат Археолог
Рождение
30.07.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кавеев Мурат Археолог
Смерть
27.04.2013