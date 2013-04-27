Кавеева Фагима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавеева Фагима

Место рождения

г. Казань, Татарстан

Дата рождения

30.07.1958

Дата смерти

27.04.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

1882 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.07.1882

Сын: Кавеев Камиль Муратович

Отец ребёнка: Кавеев Мурат Археолог

Рождение
30.07.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кавеев Мурат Археолог

Рождение ребёнка
05.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кавеев Мурат Археолог

Смерть
27.04.2013

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