Ковалев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филь (Ковалева) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дучинская (Ковалева) Анфиса Александровна
Мать ребёнка: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурянова (Ковалева) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно