Ковалев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филь (Ковалева) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дучинская (Ковалева) Анфиса Александровна

Мать ребёнка: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурянова (Ковалева) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

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