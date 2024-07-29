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Рогалев Константин Даниилович

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Рогалев Даниил Тимофеевич

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1811
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Рогалев Григорий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рогалев Павел Константинович

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Рогалев Петр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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