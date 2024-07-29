Рогалев Константин Даниилович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Рогалев Даниил Тимофеевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1830
Сын: Рогалев Григорий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рогалев Павел Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Рогалев Петр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно