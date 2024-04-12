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Кливец Петр Степанович

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

18.05.1899

Дата смерти

01.11.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1899

Отец: Кливец Степан Яковлевич

Мать: Кливец Ефдокия Григорьевна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19N4-2?cc=3753994
Крещение
19.05.1899
Межирич, Дніпропетровська область
Крестные: Сергей Кондратович Погорелый, Мария Никитова Шабандасова
Смерть
01.11.1899
Межирич, Дніпропетровська область
Похоронен на Межиричском кладбище https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19JR-7?i=609&cc=3753994&cat=1803177
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