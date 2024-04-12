Кливец Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения18.05.1899
Дата смерти01.11.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1899
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19N4-2?cc=3753994
Крещение
19.05.1899
Крестные: Сергей Кондратович Погорелый, Мария Никитова Шабандасова
Смерть
01.11.1899
Похоронен на Межиричском кладбище https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19JR-7?i=609&cc=3753994&cat=1803177