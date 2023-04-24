Самчелев Иван Захаров
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Самчелев Захар Семёнов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Просковья Иванова
Мать ребёнка: Самчелева Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Арина Иванова
Мать ребёнка: Самчелева Авдотья Андреева
Место жительства
1850
101 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно