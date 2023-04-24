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Самчелев Иван Захаров

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Самчелев Захар Семёнов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Просковья Иванова

Мать ребёнка: Самчелева Авдотья Андреева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Арина Иванова

Мать ребёнка: Самчелева Авдотья Андреева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
101 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самчелева Авдотья Андреева

Смерть
Неизвестно
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