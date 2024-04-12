Михайло Петров
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Петр Данилов
Мать: Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Матрена Михайлова
Мать ребёнка: Стефанида Степанова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Василиса Михайлова
Мать ребёнка: Стефанида Степанова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Василей Михайлов
Мать ребёнка: Стефанида Степанова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Трофим Михайлов
Мать ребёнка: Стефанида Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно