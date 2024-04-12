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Михайло Петров

Место рождения

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Петр Данилов

Мать: Ирина Сергеева

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Матрена Михайлова

Мать ребёнка: Стефанида Степанова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Василиса Михайлова

Мать ребёнка: Стефанида Степанова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Василей Михайлов

Мать ребёнка: Стефанида Степанова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Трофим Михайлов

Мать ребёнка: Стефанида Степанова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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