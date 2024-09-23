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Федор Васильевич

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1663 г.р.

Мать

Около 1673 г.р.

Жена

Около 1694 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Василий Елизарович

Мать: Матрона Прокопьевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Степан Федорович

Мать ребёнка: Ульяна Дмитриевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1715

Жена: Ульяна Дмитриевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Васса (Василиса) Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна Дмитриевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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