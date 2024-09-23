Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Василий Елизарович
Мать: Матрона Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Степан Федорович
Мать ребёнка: Ульяна Дмитриевна
Бракосочетание
Около 1715
Жена: Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Васса (Василиса) Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Дмитриевна
Смерть
После 1724