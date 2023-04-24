(Холопова) Антонина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Холопова) Антонина Васильева

(Холопова) Антонина Васильева

avatar

Место рождения

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край

Дата рождения

22.04.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1912

Отец: не указан

Мать: Холопова Мария Парменова

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Крещение
23.04.1912
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Воспреемники: села Великого крестьяне Елладий Парменов Латышев и Елена Григорьева Холопова Таинство совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Иоанном Шехонским и псаломщиком Николаем Покро... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close