(Холопова) Антонина Васильева
Место рождения
Дата рождения22.04.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1912
Отец: не указан
Мать: Холопова Мария Парменова
Крещение
23.04.1912
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Воспреемники: села Великого крестьяне Елладий Парменов Латышев и Елена Григорьева Холопова Таинство совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Иоанном Шехонским и псаломщиком Николаем Покро... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно