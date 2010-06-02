Дулесова Анастасия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулесова Анастасия Игоревна

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.06.2010

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2010

Отец: Дулесов Игорь Алексеевич

Мать: Дулесова Ирина Николаевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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