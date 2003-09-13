Насибуллин Разяп Закирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1932
Дата смерти13.09.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.09.2003