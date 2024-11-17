Графов Иван Никанорович 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Графов Иван Никанорович

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Место рождения

Анциферовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Графов Никанор Илларионович (Ларионович)

Мать: Графова Меланья Лаврентьевна

Анциферовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Вихрова (Графова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Графова (Денисова) Надежда Павловна

Армения
Место жительства
1938
Анненский Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1970
Рощино, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

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