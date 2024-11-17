Графов Иван Никанорович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Вихрова (Графова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Графова (Денисова) Надежда Павловна
Армения
Место жительства
1938
Анненский Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1970
Рощино, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область