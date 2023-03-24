Ботвич Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБотвич Иван

Ботвич Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Ботвич Алексей

Мать: Ботвич Анастасия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close