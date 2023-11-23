Якуть (Кудий) Наталья Витальевна
Место рожденияг. Лида, Гродненская обл., Беларусь
Дата рождения29.08.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1962
Отец: не указан
Рождение ребёнка
24.11.1984
Дочь: Казак Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
22.12.1995
2-й брак
Рождение ребёнка
02.11.1996
Дочь: Дудич (Якуть) Анна Витальевна
Отец ребёнка: Якуть Виталий Владиславович