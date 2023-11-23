Якуть (Кудий) Наталья Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якуть (Кудий) Наталья Витальевна

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Место рождения

г. Лида, Гродненская обл., Беларусь

Дата рождения

29.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1962

Отец: не указан

Мать: Кудий (Чура) Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.11.1984

Дочь: Казак Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
22.12.1995

Муж: Якуть Виталий Владиславович

2-й брак
Рождение ребёнка
02.11.1996

Дочь: Дудич (Якуть) Анна Витальевна

Отец ребёнка: Якуть Виталий Владиславович

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