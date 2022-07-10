Кукушкин Матвей Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукушкин Матвей Артемьевич

Кукушкин Матвей Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.2022

Отец: не указан

Мать: Кукушкина Елена Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close