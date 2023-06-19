Ерзаулова Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиОколо 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Ерзаулов Петр
Тульская область, д. Пучки
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Ерзаулов Петр
Тульская область, д. Пучки
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ерзаулов Василий Петрович
Отец ребёнка: Ерзаулов Петр
Тульская область, д. Пучки
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ерзаулов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Ерзаулов Петр
Тульская область, д. Пучки
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Ерзаулова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Ерзаулов Петр
Рождение ребёнка
05.09.1918
Сын: Ерзаулов Александр Петрович
Отец ребёнка: Ерзаулов Петр
Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ерзаулов Георгий Петрович
Отец ребёнка: Ерзаулов Петр
Тульская область, д. Пучки
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерзаулов Петр
Смерть
Около 1950