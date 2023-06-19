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Ерзаулова Елена Ивановна

Место рождения

Пучьки, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Около 1950

Пол

Женский

Добавил:

БЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Пучьки, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ерзаулов Иван Петрович

Отец ребёнка: Ерзаулов Петр

Тульская область, д. Пучки
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ерзаулов Борис Петрович

Отец ребёнка: Ерзаулов Петр

Тульская область, д. Пучки
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ерзаулов Василий Петрович

Отец ребёнка: Ерзаулов Петр

Тульская область, д. Пучки
Рождение ребёнка
1912

Сын: Ерзаулов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Ерзаулов Петр

Тульская область, д. Пучки
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Ерзаулова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Ерзаулов Петр

Рождение ребёнка
05.09.1918

Сын: Ерзаулов Александр Петрович

Отец ребёнка: Ерзаулов Петр

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ерзаулов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Ерзаулов Петр

Тульская область, д. Пучки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерзаулов Петр

Смерть
Около 1950