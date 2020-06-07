Матвеева (Сазонова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Сазонова) Елена Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.03.1965

Дата смерти

07.06.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1924 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1965

Отец: Сазонов Василий

Мать: Сазонова Евдокия Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Виктор

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Виктор

Крутовское, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
07.06.2020
Москва, город федерального значения Москва
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