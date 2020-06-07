Матвеева (Сазонова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.03.1965
Дата смерти07.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1965
Отец: Сазонов Василий
Рождение ребёнка
15.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Виктор
Крутовское, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
07.06.2020