Митькина любовь николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1956
Дата смерти12.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митькин ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.2020
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область