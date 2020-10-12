Митькина любовь николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митькина любовь николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1956

Дата смерти

12.10.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митькин ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

Смерть
12.10.2020
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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