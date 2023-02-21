Ратников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРатников Владимир

Ратников Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: Ратникова Анастасия Антоновна

Смерть
1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close