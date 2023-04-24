Малышев-Фомичев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев-Фомичев Федор

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Место рождения

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Малышева Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Малышев-Фомичев Андрей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Матрена Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермилова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно
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