Малышев-Фомичев Федор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Малышева Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Малышев-Фомичев Андрей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Матрена Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермилова Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно