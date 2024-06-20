Максимова Зинаида Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимова Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Константин Петрович

Отец ребёнка: Максимов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удьярова Альбина Петровна

Отец ребёнка: Максимов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Максимов Петр Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Петр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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