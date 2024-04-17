Назиров Исмаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асанова (Назирова) Ашряф Исмаиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назиров ? Исмаилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова (Назирова) Маргуб Исмаиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Кузнецова (Назирова) Гюльджамал Исмаиловна
Мать ребёнка: не указана
Средняя Елюзань, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно