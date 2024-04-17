Назиров Исмаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назиров Исмаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асанова (Назирова) Ашряф Исмаиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назиров ? Исмаилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова (Назирова) Маргуб Исмаиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Кузнецова (Назирова) Гюльджамал Исмаиловна

Мать ребёнка: не указана

Средняя Елюзань, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Назиров Шаряф Исмаилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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