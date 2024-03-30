Сутягина Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина Людмила Леонидовна

Место рождения

Мордовия

Дата рождения

?.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1952

Отец: Леонид

Мать: Тамара Павловна

Мордовия
Рождение ребёнка
12.01.1976

Сын: Сутягин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Сутягин Владимир Матвеевич

Удмуртская Республика, с. Киясово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сутягин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Сутягин Владимир Матвеевич

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