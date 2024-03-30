Сутягина Людмила Леонидовна
Место рожденияМордовия
Дата рождения?.11.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1952
Отец: Леонид
Мать: Тамара Павловна
Мордовия
Рождение ребёнка
12.01.1976
Сын: Сутягин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Сутягин Владимир Матвеевич
Удмуртская Республика, с. Киясово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сутягин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Сутягин Владимир Матвеевич