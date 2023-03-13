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Портных Андриян Акинфиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Портных Акинфей Федорович

Мать: Портных Марина Нестеровна

Рождение ребёнка
18.11.1844

Сын: Портных Александр Андриянович

Мать ребёнка: Портных Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Соломахина Мария Андриановна

Мать ребёнка: Портных Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
После 01.01.1847

Сын: Портных Архип Андриянович

Мать ребёнка: Портных Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Портных Симеон Адрианович

Мать ребёнка: Портных Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
27.07.1857

Дочь: Евдокия Андрияновна

Мать ребёнка: Портных Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
После 01.01.1867

Сын: Портных Иван Андриянович

Мать ребёнка: Портных Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреяновна

Мать ребёнка: Портных Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портных Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
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