Портных Андриян Акинфиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
18.11.1844
Сын: Портных Александр Андриянович
Мать ребёнка: Портных Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Соломахина Мария Андриановна
Мать ребёнка: Портных Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
После 01.01.1847
Сын: Портных Архип Андриянович
Мать ребёнка: Портных Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Портных Симеон Адрианович
Мать ребёнка: Портных Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
27.07.1857
Дочь: Евдокия Андрияновна
Мать ребёнка: Портных Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
После 01.01.1867
Мать ребёнка: Портных Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреяновна
Мать ребёнка: Портных Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно