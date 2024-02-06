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Митяев Владислав Романович
Митяев Владислав Романович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2016
Пол
Мужской
Отец
Митяев Роман Владимирович
1982 г.р.
Мать
Митяева Анастасия
1983 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2016
Отец:
Митяев Роман Владимирович
Мать:
Митяева Анастасия
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