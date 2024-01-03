Яковлев Александр Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Яковлев Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1910
Дочь: Половинкина (Яковлева) Александра Александровна
Мать ребёнка: Яковлева Праскева Ивлевна
Рождение ребёнка
28.03.1918
Дочь: Яковлева (Яковлева) Мария Александровна
Мать ребёнка: Яковлева Праскева Ивлевна
Смерть
1966