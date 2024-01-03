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Яковлев Александр Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Яковлев Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Праскева Ивлевна

Рождение ребёнка
10.04.1910

Дочь: Половинкина (Яковлева) Александра Александровна

Мать ребёнка: Яковлева Праскева Ивлевна

Рождение ребёнка
28.03.1918

Дочь: Яковлева (Яковлева) Мария Александровна

Мать ребёнка: Яковлева Праскева Ивлевна

Смерть
1966

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