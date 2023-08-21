Клинова Евпраксия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Клинов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Клинов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Клинов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Клинов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Клинов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Клинов Алексей Дмитреевич
Отец ребёнка: Клинов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Анна Дмитреевна
Отец ребёнка: Клинов Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно