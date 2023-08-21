Клинова Евпраксия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинова Евпраксия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Клинов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Клинов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Клинов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Клинов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Клинов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Клинов Алексей Дмитреевич

Отец ребёнка: Клинов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Анна Дмитреевна

Отец ребёнка: Клинов Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинов Дмитрий Петрович

Смерть
Неизвестно
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