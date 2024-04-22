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Расторгуева (Келейникова) Людмила Александровна
Расторгуева (Келейникова) Людмила Александровна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
27.05.1949
Пол
Женский
Отец
Келейников (Килейников) Александр Михайлович
1913 г.р.
Мать
Келейникова (Соколова) Антонина Александровна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЛ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1949
Отец:
Келейников Александр Михайлович
Мать:
Келейникова Антонина Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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