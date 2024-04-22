Расторгуева (Келейникова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторгуева (Келейникова) Людмила Александровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1949

Отец: Келейников Александр Михайлович

Мать: Келейникова Антонина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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