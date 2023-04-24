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Дунаев Виктор Владимирович

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

29.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
13.01.2007

Жена: Дунаева Снежана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.05.2013

Дочь: Дунаева Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Дунаева Снежана

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунаев Роман Викторович

Мать ребёнка: Дунаева Снежана

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