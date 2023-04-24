Дунаев Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения29.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.2007
Жена: Дунаева Снежана
Рождение ребёнка
19.05.2013
Дочь: Дунаева Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Дунаева Снежана
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дунаева Снежана