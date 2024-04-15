(Наумова) Ефимия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.01.1786
Рождение ребёнка
22.07.1789
Отец ребёнка: Наумов Казьма Сергеев
Рождение ребёнка
07.03.1792
Дочь: Евдокия Казьмина
Отец ребёнка: Наумов Казьма Сергеев
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно