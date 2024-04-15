(Наумова) Ефимия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Наумова) Ефимия Трофимова

(Наумова) Ефимия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.01.1786

Муж: Наумов Казьма Сергеев

Рождение ребёнка
22.07.1789

Сын: Наумов Гаврил Казьмин

Отец ребёнка: Наумов Казьма Сергеев

Рождение ребёнка
07.03.1792

Дочь: Евдокия Казьмина

Отец ребёнка: Наумов Казьма Сергеев

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.