Фекла Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1879 ст.
Сын: Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1881 ст.
Сын: Павел Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1883 ст.
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1885 ст.
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Смерть
Неизвестно