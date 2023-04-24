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Фекла Дмитриевна

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Место рождения

Казначеевка, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Казначеевка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1879 ст.

Сын: Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.06.1881 ст.

Сын: Павел Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.08.1883 ст.

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.07.1885 ст.

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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