Кротов Стефан Павлович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Кротов Павел Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1879
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1888
Дочь: Сучкина Мария Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1897
Дочь: Кротова Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кротова Мавра Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1917