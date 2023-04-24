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Кротов Стефан Павлович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кротов Павел Родионович

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.10.1879

Сын: Кротов Фёдор Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.11.1888

Дочь: Сучкина Мария Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.05.1897

Дочь: Кротова Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кротова Мавра Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова Феодосия Григорьевна

Смерть
До 1917
Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
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