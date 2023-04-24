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(Луппова) Марфа Потапова

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Место рождения

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Луппов Потап Харитонов

Мать: не указана

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Дымовский, Кабановская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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