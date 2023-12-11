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Мельникова Лидия Сергеевна
Мельникова Лидия Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.12.1991
Пол
Женский
Отец
Мельников Сергей Александрович
1968 г.р.
Мать
Гурова Елена Гннадьевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1991
Отец:
Мельников Сергей Александрович
Мать:
Гурова Елена Гннадьевна
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