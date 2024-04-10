Большакова (Фомичева) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Фомичева) Ирина Павловна

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Место рождения

Сидоры, город Михайловка, Волгоградская область

Дата рождения

27.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.16

Дочь: Большакова Милана Сергеевна

Отец ребёнка: Большаков Сергей Сергеевич

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение
27.07.1988

Отец: Фомичев Павел Петрович

Мать: Фомичева Татьяна Вениаминовна

Сидоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.02.2008

Сын: Шлыков Владимир Борисович

Отец ребёнка: Шлыков Борис

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.05.2010

Дочь: Морозова Валерия Александровна

Отец ребёнка: Морозов Александр

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
29.04.2016

Муж: Большаков Сергей Сергеевич

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.01.2023

Сын: Большаков Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Большаков Сергей Сергеевич

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
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