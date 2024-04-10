Большакова (Фомичева) Ирина Павловна
Место рождения
Дата рождения27.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.16
Дочь: Большакова Милана Сергеевна
Отец ребёнка: Большаков Сергей Сергеевич
Рождение
27.07.1988
Рождение ребёнка
01.02.2008
Сын: Шлыков Владимир Борисович
Отец ребёнка: Шлыков Борис
Рождение ребёнка
14.05.2010
Дочь: Морозова Валерия Александровна
Отец ребёнка: Морозов Александр
Бракосочетание
29.04.2016
Рождение ребёнка
02.01.2023
Отец ребёнка: Большаков Сергей Сергеевич